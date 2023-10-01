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Ахмедьяров Мухиден Жексенович
Ахмедьяров Мухиден Жексенович
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
01.03.1966
Пол
Мужской
Отец
Ахмедьяров Жексен Ахмедьярович
1924 г.р.
Мать
Ахмедьярова Нуриля Шамкеновна
1924 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ГА
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1966
Отец:
Ахмедьяров Жексен Ахмедьярович
Мать:
Ахмедьярова Нуриля Шамкеновна
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