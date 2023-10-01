Ахмедьяров Мухиден Жексенович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ахмедьяров Мухиден Жексенович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.03.1966

Пол

Мужской

Добавил:

ГА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1966

Отец: Ахмедьяров Жексен Ахмедьярович

Мать: Ахмедьярова Нуриля Шамкеновна

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