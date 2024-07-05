Зайцева Валентина Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.12.1935
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.12.1935
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
08.01.1957
Отец ребёнка: Зайцев Виталий Васильевич
Рождение ребёнка
27.10.1959
Дочь: Зайцева Нина Витальевна
Отец ребёнка: Зайцев Виталий Васильевич
Рождение ребёнка
06.09.1964
Сын: Зайцев Александр Витальевич
Отец ребёнка: Зайцев Виталий Васильевич
Рождение ребёнка
29.11.1967
Дочь: Зайцева Татьяна Витальевич
Отец ребёнка: Зайцев Виталий Васильевич
Рождение ребёнка
16.07.1970
Сын: Зайцев Николай Витальевич
Отец ребёнка: Зайцев Виталий Васильевич
Место жительства
1973
1973 - 1975 жили в д.Криуши, Шахунский район
Смерть
Неизвестно