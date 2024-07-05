Зайцева Валентина Павловна 19.12.1935 — найти родственников по фамилии на Familio
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Зайцева Валентина Павловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.12.1935

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.12.1935

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зайцев Виталий Васильевич

Рождение ребёнка
08.01.1957

Сын: Зайцев Сергей Витальевич

Отец ребёнка: Зайцев Виталий Васильевич

Криуши, Ветлужский уезд, Нижегородская губерния
Рождение ребёнка
27.10.1959

Дочь: Зайцева Нина Витальевна

Отец ребёнка: Зайцев Виталий Васильевич

Криуши, Ветлужский уезд, Нижегородская губерния
Рождение ребёнка
06.09.1964

Сын: Зайцев Александр Витальевич

Отец ребёнка: Зайцев Виталий Васильевич

Криуши, Ветлужский уезд, Нижегородская губерния
Рождение ребёнка
29.11.1967

Дочь: Зайцева Татьяна Витальевич

Отец ребёнка: Зайцев Виталий Васильевич

Криуши, Ветлужский уезд, Нижегородская губерния
Рождение ребёнка
16.07.1970

Сын: Зайцев Николай Витальевич

Отец ребёнка: Зайцев Виталий Васильевич

Криуши, Ветлужский уезд, Нижегородская губерния
Место жительства
1973
Криуши, Ветлужский уезд, Нижегородская губерния
1973 - 1975 жили в д.Криуши, Шахунский район
Смерть
Неизвестно

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