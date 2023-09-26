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Юрьева Агафья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1806

Пол

Женский

Добавил:

ОН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1829

Сын: Юрьев Пётр Никитич

Отец ребёнка: Юрьев Никита Ларионович

Стёжки, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1831

Дочь: Юрьева Матрена Никитична

Отец ребёнка: Юрьев Никита Ларионович

Стёжки, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1833

Дочь: Марья Никитична

Отец ребёнка: Юрьев Никита Ларионович

Стёжки, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1838

Сын: Юрьев Григорий Никитич

Отец ребёнка: Юрьев Никита Ларионович

Стёжки, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1840

Сын: Юрьев Алексей Никитич

Отец ребёнка: Юрьев Никита Ларионович

Стёжки, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Работа или профессия
Неизвестно
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