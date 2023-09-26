Юрьева Агафья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1806
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1829
Сын: Юрьев Пётр Никитич
Отец ребёнка: Юрьев Никита Ларионович
Рождение ребёнка
1831
Дочь: Юрьева Матрена Никитична
Отец ребёнка: Юрьев Никита Ларионович
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Марья Никитична
Отец ребёнка: Юрьев Никита Ларионович
Рождение ребёнка
1838
Отец ребёнка: Юрьев Никита Ларионович
Рождение ребёнка
1840
Отец ребёнка: Юрьев Никита Ларионович
Работа или профессия
Неизвестно