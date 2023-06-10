Шаяхметов Галянур Тимерханович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шаяхметов Галянур Тимерханович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

Скрыто настройками приватности
1984 г.р.

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шаяхметов Ирик Галянурович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
26.06.1972

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
20.08.1984

Сын: Шаяхметов Линар Галянурович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно

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