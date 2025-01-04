Василичишина (Босур) Анна Босур
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Босур Василий Босур
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Василичишина) Дуня Василичишина
Отец ребёнка: Василичишин Степан Василичишин
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Василичишина) Любовь Василичишина
Отец ребёнка: Василичишин Степан Василичишин
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Василичишин Степан Василичишин
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Василичишина) Ольга Василичишина
Отец ребёнка: Василичишин Степан Василичишин
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Василичишина) Надежда Василичишина
Отец ребёнка: Василичишин Степан Василичишин
Рождение ребёнка
07.11.1936
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Василичишин Степан Василичишин
Смерть
Неизвестно