Василичишина (Босур) Анна Босур Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Василичишина (Босур) Анна Босур

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Место рождения

Бабчинцы, Вінницька область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Босур Василий Босур

Мать: не указана

Бабчинцы, Вінницька область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Василичишина) Дуня Василичишина

Отец ребёнка: Василичишин Степан Василичишин

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Василичишина) Любовь Василичишина

Отец ребёнка: Василичишин Степан Василичишин

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Василичишин Степан Василичишин

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Василичишина) Ольга Василичишина

Отец ребёнка: Василичишин Степан Василичишин

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Василичишина) Надежда Василичишина

Отец ребёнка: Василичишин Степан Василичишин

Рождение ребёнка
07.11.1936

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Василичишин Степан Василичишин

Бабчинцы, Вінницька область
Смерть
Неизвестно

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