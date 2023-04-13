Бельницкая Стефанида Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бельницкая Стефанида Яковлевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
1900
Авдюшино, Тайшетский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
26.12.1900 ст.

Дочь: Мелания Петровна

Отец ребёнка: Бельницкий Петр Петрович

Авдюшино, Тайшетский муниципальный район, Иркутская область
https://disk.yandex.ru/d/kAzh8LT-IRiG7A/Иркутская%20духовная%20консистория/F_50_9/F_50_9_1255/F_50_9_1255-0034.jpg
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бельницкий Петр Петрович

Смерть
Неизвестно
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