Соломенникова Ирина Анатольевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соломенникова Ирина Анатольевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Соломенников Александр Сергеевич

Отец ребёнка: Соломенников Сергей Дмитриевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Соломенников Дмитрий Сергеевич

Отец ребёнка: Соломенников Сергей Дмитриевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Соломенников Сергей Дмитриевич

Смерть
Неизвестно
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