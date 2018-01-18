Иродова Анна Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иродова Анна Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.01.1961

Дата смерти

18.01.2018

Пол

Женский

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1961

Отец: Василий

Мать: Иродова Евдиния

Рождение ребёнка
03.10.1981

Сын: Петухов Вячеслав Георгиевич

Отец ребёнка: Петухов Георгий Филлипович

Рождение ребёнка
24.09.1984

Дочь: Петухова Эльвира Георгиевна

Отец ребёнка: Петухов Георгий Филлипович

Рождение ребёнка
07.05.1986

Дочь: Петухова Галина Георгиевна

Отец ребёнка: Петухов Георгий Филлипович

Рождение ребёнка
24.09.1997

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Петухов Георгий Филлипович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Каппарова Любовь

Отец ребёнка: Петухов Георгий Филлипович

Смерть
18.01.2018
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