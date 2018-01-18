Иродова Анна Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.01.1961
Дата смерти18.01.2018
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1961
Отец: Василий
Мать: Иродова Евдиния
Рождение ребёнка
03.10.1981
Сын: Петухов Вячеслав Георгиевич
Отец ребёнка: Петухов Георгий Филлипович
Рождение ребёнка
24.09.1984
Дочь: Петухова Эльвира Георгиевна
Отец ребёнка: Петухов Георгий Филлипович
Рождение ребёнка
07.05.1986
Дочь: Петухова Галина Георгиевна
Отец ребёнка: Петухов Георгий Филлипович
Рождение ребёнка
24.09.1997
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Петухов Георгий Филлипович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Каппарова Любовь
Отец ребёнка: Петухов Георгий Филлипович
Смерть
18.01.2018