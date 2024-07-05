Фомин Григорий
Место рожденияНе указано
Дата рождения1830
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830
Отец: Фомин Трифон
Рождение ребёнка
Около 1860
Сын: Фомин ? Николай Григорьевич
Мать ребёнка: Фомина (? Краснова) Авдотья Яковлевна
https://ya.ru/archive/catalog/30ca56d7-f1db-40aa-afde-0dfd8f6eda5c/351?center=3939+1639
Рождение ребёнка
До 1880
Сын: Фомин ? Василий Григорьевич
Мать ребёнка: Фомина (? Краснова) Авдотья Яковлевна
https://ya.ru/archive/catalog/677736da-2a5f-449e-89f4-71383d201ef1/352?center=3749+1893
Смерть
Неизвестно