Фомин Григорий 1830 — найти родственников по фамилии на Familio
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Фомин Григорий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1830

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

AS
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830

Отец: Фомин Трифон

Мать: Фомина Екатерина Ивановна

Рождение ребёнка
Около 1860

Сын: Фомин ? Николай Григорьевич

Мать ребёнка: Фомина (? Краснова) Авдотья Яковлевна

https://ya.ru/archive/catalog/30ca56d7-f1db-40aa-afde-0dfd8f6eda5c/351?center=3939+1639
Рождение ребёнка
До 1880

Сын: Фомин ? Василий Григорьевич

Мать ребёнка: Фомина (? Краснова) Авдотья Яковлевна

https://ya.ru/archive/catalog/677736da-2a5f-449e-89f4-71383d201ef1/352?center=3749+1893
Смерть
Неизвестно

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