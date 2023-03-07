Базилевский Степан Иванович
Место рождения
Дата рождения1822
Дата смерти1867
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1836 по 1842
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Место жительства
С 1842 по 1849
Архангельск, город Архангельск, Архангельская область
Место жительства
С 1849 по 1859
г. Пекин, КНР
Смерть
1867
г. Тегеран, Иран