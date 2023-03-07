Базилевский Степан Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Базилевский Степан Иванович

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Место рождения

Никольск, Никольский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1822

Дата смерти

1867

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822

Отец: не указан

Мать: не указана

Никольск, Никольский муниципальный район, Вологодская область
Место жительства
С 1836 по 1842
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Место жительства
С 1842 по 1849
Архангельск, город Архангельск, Архангельская область
Место жительства
С 1849 по 1859
г. Пекин, КНР
Смерть
1867
г. Тегеран, Иран
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