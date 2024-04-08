Сандалов Николай Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.12.1925
Дата смерти17.01.1993
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.12.1925
Рождение ребёнка
09.11.1951
Дочь: Белкина Элина Николаевна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Армения, г. Ленинокан
Рождение ребёнка
28.02.1955
Сын: Сандалов Игорь Николаевич
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
28.02.1955
Сын: Сандалов Игорь Николаевич
Рождение ребёнка
19.10.1960
Сын: Сандалов Сергей Николаевич
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
17.01.1993