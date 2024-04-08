Сандалов Николай Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСандалов Николай Васильевич

Сандалов Николай Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.12.1925

Дата смерти

17.01.1993

Пол

Мужской

Добавил:

ЭБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.12.1925

Отец: Сандалов Василий Иванович

Мать: Сандалова Евдокия Васильевна

Рождение ребёнка
09.11.1951

Дочь: Белкина Элина Николаевна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Армения, г. Ленинокан
Рождение ребёнка
28.02.1955

Сын: Сандалов Игорь Николаевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
28.02.1955

Сын: Сандалов Игорь Николаевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
19.10.1960

Сын: Сандалов Сергей Николаевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
17.01.1993
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close