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Попов Александр Александрович
Попов Александр Александрович
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Место рождения
Вологда
, город Вологда, Вологодская область
Дата рождения
10.02.2015
Пол
Мужской
Отец
Попов Александр Владимирович
1951 г.р.
Мать
Веретьева Валерия Олеговна
1989 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЛВ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.02.2015
Отец:
Попов Александр Владимирович
Мать:
Веретьева Валерия Олеговна
Вологда
, город Вологда, Вологодская область
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