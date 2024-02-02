Куликов Валерий Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКуликов Валерий Сергеевич

Куликов Валерий Сергеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.02.1953

Пол

Мужской

Отец

1918 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.02.1953

Отец: Куликов Сергей Максимович

Мать: не указана

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close