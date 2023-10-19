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Епифанская (фон Польман) Елена Васильевна
Епифанская (фон Польман) Елена Васильевна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
Около 1915
Пол
Женский
Отец
фон Польман Василий Алексеевич
1886 г.р.
Мать
Польман (Польман) Елена Евгеньевна
Дети
Не указаны
Добавил:
ФА
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События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1915
Отец:
Фон Польман Василий Алексеевич
Мать:
Польман Елена Евгеньевна
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