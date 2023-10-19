Епифанская (фон Польман) Елена Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Епифанская (фон Польман) Елена Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1915

Пол

Женский

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1915

Отец: Фон Польман Василий Алексеевич

Мать: Польман Елена Евгеньевна

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