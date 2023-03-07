Полякова (Шумкина) Мария Васильева
Место рождения
Дата рожденияМежду 1878 и 1880 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
Между 1878 и 1880 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
02.11.1898 ст.
Фроловское, Большесельский муниципальный район, Ярославская область
Церковь св. мучеников Флора и Лавра села Фроловское в Юхти. Свидетели жениха: Покровской волости, д. Фалюково солдат Николай Васильевич Гальцев и старший унтер-офицер Стефан Самсонович Мизгирёв. Свид... Показать все
Смерть
Неизвестно