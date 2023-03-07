Полякова (Шумкина) Мария Васильева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПолякова (Шумкина) Мария Васильева

Полякова (Шумкина) Мария Васильева

avatar

Место рождения

Девятово, Новосельская волость, Угличский уезд

Дата рождения

Между 1878 и 1880 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Между 1871 и 1873 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1878 и 1880 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Девятово, Новосельская волость, Угличский уезд
Бракосочетание
02.11.1898 ст.

Муж: Поляков Фёдор Георгиевич (Егорович)

Фроловское, Большесельский муниципальный район, Ярославская область
Церковь св. мучеников Флора и Лавра села Фроловское в Юхти. Свидетели жениха: Покровской волости, д. Фалюково солдат Николай Васильевич Гальцев и старший унтер-офицер Стефан Самсонович Мизгирёв. Свид... Показать все
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close