Субханкулова Голбикя
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1896
Сын: Халитов Айнетдин Мустафович
Отец ребёнка: Субханкулов Мустафа
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Субханкулов Мустафа
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Азиза Мустафовна
Отец ребёнка: Субханкулов Мустафа
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Субханкулов Абдулла Мустафовч
Отец ребёнка: Субханкулов Мустафа
Смерть
Неизвестно
Татарский Канадей, Кузнецкий муниципальный район, Пензенская область