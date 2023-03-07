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Тюрин Георгий Николаевич

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Место рождения

Кинель, Кинель, Самарская область

Дата рождения

06.12.1969

Пол

Мужской

Добавил:

ЮП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.12.1969

Отец: Тюрин Николай Егорович

Мать: Тюрина Валентина Григорьевна

Кинель, Кинель, Самарская область
Бракосочетание
17.10.1992

Жена: Тюрина Ольга Валентиновна

Кинель, Кинель, Самарская область
Рождение ребёнка
17.03.1993

Дочь: Погребная Юлия Георгиевна

Мать ребёнка: Тюрина Ольга Валентиновна

Кинель, Кинель, Самарская область
Рождение ребёнка
01.12.2007

Дочь: Тюрина Вероника Георгиевна

Мать ребёнка: Тюрина Ольга Валентиновна

Кинель, Кинель, Самарская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Тюрина Ольга Валентиновна

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