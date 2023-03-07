Тюрин Георгий Николаевич
Место рождения
Дата рождения06.12.1969
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.12.1969
Бракосочетание
17.10.1992
Рождение ребёнка
17.03.1993
Дочь: Погребная Юлия Георгиевна
Мать ребёнка: Тюрина Ольга Валентиновна
Рождение ребёнка
01.12.2007
Дочь: Тюрина Вероника Георгиевна
Мать ребёнка: Тюрина Ольга Валентиновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Тюрина Ольга Валентиновна