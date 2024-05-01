Денисова (Мелихова) Вера Васильевна 16.06.1964 — найти родственников по фамилии на Familio
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Денисова (Мелихова) Вера Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.06.1964

Пол

Женский

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.06.1964

Отец: Мелихов Василий Алексеевич

Мать: Мелихова Мария Архиповна

Рождение ребёнка
03.05.1986

Сын: Денисов Дмитрий Николаевич

Отец ребёнка: Денисов Николай Петрович

Рождение ребёнка
12.05.1988

Дочь: Онищенко (Денисова) Анна Николаевна

Отец ребёнка: Денисов Николай Петрович

Рождение ребёнка
18.08.2004

Сын: Денисов Ярослав Николаевич

Отец ребёнка: Денисов Николай Петрович

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