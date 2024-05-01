Денисова (Мелихова) Вера Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.06.1964
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.06.1964
Рождение ребёнка
03.05.1986
Сын: Денисов Дмитрий Николаевич
Отец ребёнка: Денисов Николай Петрович
Рождение ребёнка
12.05.1988
Дочь: Онищенко (Денисова) Анна Николаевна
Отец ребёнка: Денисов Николай Петрович
Рождение ребёнка
18.08.2004
Сын: Денисов Ярослав Николаевич
Отец ребёнка: Денисов Николай Петрович