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Мамсуров Митта
Мамсуров Митта
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1919
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Мамсуров Хату Бимболатович
1867 г.р.
Мать
Мамсурова (Туганова) Мадина (Митка)
Дети
Не указаны
Добавил:
ВБ
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Биография
Биография
Источники
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Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1919
Отец:
Мамсуров Хату Бимболатович
Мать:
Мамсурова Мадина (Митка)
Смерть
Неизвестно
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