Юсубалиева (Сарсенова) Канкош Сарсенбай кызы
Место рожденияНе указано
Дата рождения1908
Дата смерти1992
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908
Отец: Сарсенов Сарсенбай
Рождение ребёнка
05.06.1930
Дочь: Исеналиева Рахима Искак кызы
Отец ребёнка: Юсубалиев Исхак
Володарский, Володарский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
20.12.1934
Сын: Юсубалиев Уразбай Исхак улы
Отец ребёнка: Юсубалиев Исхак
Рождение ребёнка
20.10.1937
Дочь: Кущанова Рахат Исхак кызы
Отец ребёнка: Юсубалиев Исхак
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Есалиева Ильфат Исхак кызы
Отец ребёнка: Юсубалиев Исхак
Смерть
1992