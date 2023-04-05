Юсубалиева (Сарсенова) Канкош Сарсенбай кызы — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Юсубалиева (Сарсенова) Канкош Сарсенбай кызы

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1908

Дата смерти

1992

Пол

Женский

Добавил:

ДИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908

Отец: Сарсенов Сарсенбай

Мать: Сарсенова Сагипа Мукаш кызы

Рождение ребёнка
05.06.1930

Дочь: Исеналиева Рахима Искак кызы

Отец ребёнка: Юсубалиев Исхак

Володарский, Володарский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
20.12.1934

Сын: Юсубалиев Уразбай Исхак улы

Отец ребёнка: Юсубалиев Исхак

Рождение ребёнка
20.10.1937

Дочь: Кущанова Рахат Исхак кызы

Отец ребёнка: Юсубалиев Исхак

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Есалиева Ильфат Исхак кызы

Отец ребёнка: Юсубалиев Исхак

Смерть
1992
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