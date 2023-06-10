Мария Антоновна
Место рождения
Дата рождения12.07.1901 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.07.1901 ст.
Отец: Антон (Антоний) Васильевич
Мать: Стефанида Васильевна
Афанасьевская церковь 12.07.1901 Чермы Мария Антоновна Чермы отец отец Антон Васильевич Чермы мать мать Стефанида Васильевна Чермы крестьянин Георгий Васильевич Чермы крестьянская дочь Анна Констан... Показать все
Смерть
Неизвестно