Мария Антоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мария Антоновна

Место рождения

Черма, Гдовский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

12.07.1901 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1874 г.р.

Мать

Около 1879 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АЧ
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Место
Комментарий
Рождение
12.07.1901 ст.

Отец: Антон (Антоний) Васильевич

Мать: Стефанида Васильевна

Черма, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Афанасьевская церковь 12.07.1901 Чермы Мария Антоновна Чермы отец отец Антон Васильевич Чермы мать мать Стефанида Васильевна Чермы крестьянин Георгий Васильевич Чермы крестьянская дочь Анна Констан... Показать все
Смерть
Неизвестно

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