(Прилукова) Анна Васильева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Прилукова) Анна Васильева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1697

Дата смерти

После 1720

Пол

Женский

Отец

Около 1672 г.р.

Мать

Около 1672 г.р.

Муж

Около 1691 г.р.

Дети

Около 1716 г.р.
Около 1719 г.р.
Около 1720 г.р.

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1697

Отец: Прилуков Игнатий Павлов

Мать: Прилукова Наталья Семенова

Рождение ребёнка
Около 1716

Сын: Савелий Матвеев

Отец ребёнка: Матвей Тимофеев

поч. Голодаевский, Лобанская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1719

Сын: Максим Матвеев

Отец ребёнка: Матвей Тимофеев

поч. Голодаевский, Лобанская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1720

Сын: Ефим Матвеев

Отец ребёнка: Матвей Тимофеев

поч. Голодаевский, Лобанская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Матвей Тимофеев

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
поч. Голодаевский, Лобанская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1720
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