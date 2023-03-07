(Прилукова) Анна Васильева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1697
Дата смертиПосле 1720
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1697
Рождение ребёнка
Около 1716
Сын: Савелий Матвеев
Отец ребёнка: Матвей Тимофеев
поч. Голодаевский, Лобанская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1719
Сын: Максим Матвеев
Отец ребёнка: Матвей Тимофеев
поч. Голодаевский, Лобанская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1720
Сын: Ефим Матвеев
Отец ребёнка: Матвей Тимофеев
поч. Голодаевский, Лобанская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Матвей Тимофеев
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
поч. Голодаевский, Лобанская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1720