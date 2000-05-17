(Степанова) Ангелина Иосифовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Степанова) Ангелина Иосифовна

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Место рождения

Николаевск-на-Амуре, Николаевский муниципальный район, Хабаровский край

Дата рождения

10.11.1905

Дата смерти

17.05.2000

Пол

Женский

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.11.1905

Отец: Степанов Иосиф Петрович

Мать: Степанова Мария Владимировна

Николаевск-на-Амуре, Николаевский муниципальный район, Хабаровский край
Рождение ребёнка
25.07.1936

Сын: Фадеев Александр (мл.)

Отец ребёнка: Фадеев Александр (ст.) Александрович

Бракосочетание
1936

Муж: Фадеев Александр (ст.) Александрович

Рождение ребёнка
1941

Сын: Фадеев Михаил Александрович

Отец ребёнка: Фадеев Александр (ст.) Александрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Gorčakov-Горчаков Николай Michailovich

Работа или профессия
Неизвестно
актриса МХАТ
Смерть
17.05.2000
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