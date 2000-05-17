(Степанова) Ангелина Иосифовна
Место рождения
Дата рождения10.11.1905
Дата смерти17.05.2000
ПолЖенский
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.11.1905
Рождение ребёнка
25.07.1936
Отец ребёнка: Фадеев Александр (ст.) Александрович
Бракосочетание
1936
Рождение ребёнка
1941
Сын: Фадеев Михаил Александрович
Отец ребёнка: Фадеев Александр (ст.) Александрович
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
актриса МХАТ
Смерть
17.05.2000