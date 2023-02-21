Крупнова Екатерина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Крупнова Екатерина Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

18.11.1965

Пол

Женский

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1920

Дочь: Викулова Мария Алексеевна

Отец ребёнка: Крупнов Алексей Алексеевич

Рождение ребёнка
1922

Дочь: Кузичева Анна Алексеевна

Отец ребёнка: Крупнов Алексей Алексеевич

Вертячево, Воскресенский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
12.12.1924

Дочь: Чоповская Зинаида Алексеевна

Отец ребёнка: Крупнов Алексей Алексеевич

Вертячево, Воскресенский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
06.08.1926

Дочь: Ремизова Антонина Алексеевна

Отец ребёнка: Крупнов Алексей Алексеевич

Вертячево, Воскресенский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
1928

Дочь: Кузнецова Лидия Алексеевна

Отец ребёнка: Крупнов Алексей Алексеевич

Вертячево, Воскресенский муниципальный район, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Крупнов Алексей Алексеевич

Смерть
18.11.1965
Луховицы, Луховицы, Московская область
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