Крупнова Екатерина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти18.11.1965
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1920
Дочь: Викулова Мария Алексеевна
Отец ребёнка: Крупнов Алексей Алексеевич
Рождение ребёнка
1922
Дочь: Кузичева Анна Алексеевна
Отец ребёнка: Крупнов Алексей Алексеевич
Рождение ребёнка
12.12.1924
Дочь: Чоповская Зинаида Алексеевна
Отец ребёнка: Крупнов Алексей Алексеевич
Рождение ребёнка
06.08.1926
Дочь: Ремизова Антонина Алексеевна
Отец ребёнка: Крупнов Алексей Алексеевич
Рождение ребёнка
1928
Дочь: Кузнецова Лидия Алексеевна
Отец ребёнка: Крупнов Алексей Алексеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
18.11.1965
Луховицы, Луховицы, Московская область