Сидорович Клавдия Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сидорович Клавдия Павловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.12.1932

Дата смерти

14.04.2002

Пол

Женский

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

1997 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

НШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.12.1932

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: Алексеева Мария Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сидорович Сергей Борисович

Смерть
14.04.2002
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