Сидорович Клавдия Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.12.1932
Дата смерти14.04.2002
ПолЖенский
Отец
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Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.12.1932
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: Алексеева Мария Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Сидорович Сергей Борисович
Смерть
14.04.2002