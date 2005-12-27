Мурзагулов Махмут Ахметович
Место рожденияг.Ташкент Узбекская ССР
Дата рождения08.06.1949
Дата смерти27.12.2005
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.06.1949
г.Ташкент Узбекская ССР
Рождение ребёнка
06.04.1985
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
г.Ильичёвск, Украинская ССР
Рождение ребёнка
25.02.1987
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
г.Ильичёвск, Украинская ССР
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
27.12.2005
г.Черноморск, Одесская область, Украина
Причина смерти: Оторвался тромб.
Похороны
Неизвестно
г.Черноморск, Одесская область, Украина