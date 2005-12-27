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Мурзагулов Махмут Ахметович

Место рождения

г.Ташкент Узбекская ССР

Дата рождения

08.06.1949

Дата смерти

27.12.2005

Пол

Мужской

Отец

1923 г.р.

Мать

1925 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.06.1949

Отец: Мурзагулов Ахмет Бикмухаметович

Мать: Мурзагулова Роза Сафиулловна

г.Ташкент Узбекская ССР
Рождение ребёнка
06.04.1985

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

г.Ильичёвск, Украинская ССР
Рождение ребёнка
25.02.1987

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

г.Ильичёвск, Украинская ССР
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
27.12.2005
г.Черноморск, Одесская область, Украина
Причина смерти: Оторвался тромб.
Похороны
Неизвестно
г.Черноморск, Одесская область, Украина
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