Детистова Александра
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Детистов Иван Александрович
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
25.12.1918
Дочь: Сизова (Детистова) Таисия Александровна
Отец ребёнка: Детистов Александр Ильич
Качалино, Иловлинский муниципальный район, Волгоградская область
Смерть
Неизвестно