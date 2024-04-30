Детистова Александра Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиДетистова Александра

Детистова Александра

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Детистов Иван Александрович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
25.12.1918

Дочь: Сизова (Детистова) Таисия Александровна

Отец ребёнка: Детистов Александр Ильич

Качалино, Иловлинский муниципальный район, Волгоградская область
Смерть
Неизвестно

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