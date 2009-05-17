(Василькова) Екатерина Грегорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Василькова) Екатерина Грегорьевна

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Место рождения

Одесса, Одеська область

Дата рождения

12.08.1912

Дата смерти

17.05.2009

Пол

Женский

Отец

1921 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.08.1912

Отец: Васильков (vasilkov) Григорий (Grigoriy Ivanovich)

Мать: не указана

Одесса, Одеська область
Рождение ребёнка
27.10.1936

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гринфелд Давид

Николаев, Львівська область
Эмиграция
1995
Israel
Смерть
17.05.2009
Israel, Modiin
Похороны
Неизвестно
Israel, Modiin, Cemetery
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