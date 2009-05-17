(Василькова) Екатерина Грегорьевна
Место рождения
Дата рождения12.08.1912
Дата смерти17.05.2009
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.08.1912
Отец: Васильков (vasilkov) Григорий (Grigoriy Ivanovich)
Мать: не указана
Рождение ребёнка
27.10.1936
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Гринфелд Давид
Николаев, Львівська область
Эмиграция
1995
Israel
Смерть
17.05.2009
Israel, Modiin
Похороны
Неизвестно
Israel, Modiin, Cemetery