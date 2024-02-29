Иванова Нонна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванова Нонна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Иванова) Светлана Петровна

Отец ребёнка: Иванов Петр Арсентьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Иванова) Маргарита Петровна

Отец ребёнка: Иванов Петр Арсентьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Иванов Андрей Петрович

Отец ребёнка: Иванов Петр Арсентьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иванов Петр Арсентьевич

Смерть
Неизвестно

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