Пелагея Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пелагея Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1795 г.р.

Дети

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чуприков Егор Романович

Рождение ребёнка
22.01.1835

Дочь: (Чуприкова) Ксения Егоровна

Отец ребёнка: Чуприков Егор Романович

Максимов Починок, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Восприемники д. Мп эк крн Яков Романов и той же деревни крна Петра Иванова жена Ирина Козмина
Смерть
Неизвестно

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