Пелагея Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
22.01.1835
Дочь: (Чуприкова) Ксения Егоровна
Отец ребёнка: Чуприков Егор Романович
Максимов Починок, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Восприемники д. Мп эк крн Яков Романов и той же деревни крна Петра Иванова жена Ирина Козмина
Смерть
Неизвестно