Акинин Григорий Кононович
мужской, родился 1883 ст., Стужень, Мантуровский муниципальный район, Курская область
умер После 1920
ОтецАкинин Конон Космич1855 ст. г.р.
МатьАкинина Агриппина Тимофеевна1853 г.р.
Дети
Акинин Иван Григорьевич03.05.1906 ст. г.р.
Акинин Василий Григорьевич26.04.1908 ст. г.р.Показать еще 1
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Рождение
1883 ст.
Отец: Акинин Конон Космич
Рождение ребёнка
03.05.1906 ст.
Мать ребёнка: Акинина Евфросинья Филипповна
Рождение ребёнка
26.04.1908 ст.
Сын: Акинин Василий Григорьевич
Мать ребёнка: Акинина Евфросинья Филипповна
Поручитель
16.01.1909 ст.
Упоминание
1911 ст.
Упоминание
15.12.1911 ст.
Рождение ребёнка
1920
Сын: Маметьев (Акинин) Леонид Григорьевич
Мать ребёнка: Акинина Евфросинья Филипповна
Смерть
После 1920