Акинин Григорий Кононович 1883 ст. — найти родственников по фамилии на Familio

Акинин Григорий Кононович

Автор
ЕА
Акинина Е.

мужской, родился 1883 ст., Стужень, Мантуровский муниципальный район, Курская область

умер После 1920

Отец
Акинин Конон Космич1855 ст. г.р.
Мать
Акинина Агриппина Тимофеевна1853 г.р.
Дети
Акинин Иван Григорьевич03.05.1906 ст. г.р.
Акинин Василий Григорьевич26.04.1908 ст. г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883 ст.

Отец: Акинин Конон Космич

Мать: Акинина Агриппина Тимофеевна

Стужень, Мантуровский муниципальный район, Курская область

Рождение ребёнка
03.05.1906 ст.

Сын: Акинин Иван Григорьевич

Мать ребёнка: Акинина Евфросинья Филипповна

Стужень, Мантуровский муниципальный район, Курская область

Рождение ребёнка
26.04.1908 ст.

Сын: Акинин Василий Григорьевич

Мать ребёнка: Акинина Евфросинья Филипповна

Стужень, Мантуровский муниципальный район, Курская область

Метрическая книга Христорождественской церкви с. Стужень за 1908-1911гг.: 13. 04. 1908 г. р. Василий. Села Стужень крестьянин Григорий Кононов Акинин и законная жена его Евфросиния Филиппова оба провославные. Восприемники: того же села крестьянин Иван Евфимович Черкашин и крестьянская девица Анастасия Афонасьвена Попова

Поручитель
16.01.1909 ст.
Стужень, Мантуровский муниципальный район, Курская область

Григорий Кононович Акинин — поручитель на венчании двоюродного брата — Тихона Симоновича Акинина с Поповой Анастасией Афанасьевной. 16 января Села Стужня крестьянин Тихон Симонов Акинин, православный, первым браком 17 лет, 7 мес. Того же села крестьянка Анастасия Афонасиевна Попова, православная, первым браком 21 год. По жениху: села Стужня крестьяне: Григорий Кононов Акинин, Петр Анисимов Горбунов. По невесте: того же села крестьяне: Григорий Моисеев Гончаров, Иосив Яковлев Нефедов.

Упоминание
1911 ст.

Подворные карточки с. Стужень: 1. Уезд: Старый Оскол Волость: Ястребовка Селение: Стужень-Рождественская 2.Домохозяин: Акинин Григорий Кононов Разряд крестьян: б. гос. Члены семьи и возраст: Мужчин: Хозяин — 28 лет (Григорий Кононович 1883 г.р.) Сын — 5 лет (Иван Григорьевич 1906 г.р.) Сын — 3 года (Василий Григорьевич 1908 г.р.) Брат — 24 года (Георгий Кононович 1887 г.р.) Брат — 20 лет (? 1891 г.р.) Вн (?)( Внук? – вряд ли) — 3 года Вн (?)( Внук? – вряд ли) — 4/2 Итого мужчин: 9, из них работающих: 4, грамотных: 4 Женщин: Мать — 58 лет (Агриппина Тимофеевна 1853 г.р.) Хозяйка — 27 лет (Евфросинья Филипповна 1884 г.р.) Невестка — 23 года (скорее всего, жена брата Георгия — Мария Николаевна 1888 г.р.) Итого женщин: 3, из них работающих: 2 Коров 1, телят 1, овец 9, свиней 1. Ходов деревянных 2, саней 1, сох 1, борон деревянных 1, веялок 1

Упоминание
15.12.1911 ст.

Список домохозяйств с. Стужень: В 1911 г. упоминается в одном хозяйстве со своим дядей — Симоном Косьмичом, т.к. его отец, Конон Косьмич к этому времени уже умер (в 1902г). На 1911г. Григорию Кононовичу — 27 лет. Там же упоминается его родной брат Яков. По другим сведениям в 1911г. ему должно быть 34-35 лет, но в этой записи — 24 года. Созон (Сазон) Ипатьевич (Евпатович) — его скольки-то-юродный дедушка. Егор Никифорович — предположительно сын Никифора Стефановича (поколение его дедушки).

Рождение ребёнка
1920

Сын: Маметьев (Акинин) Леонид Григорьевич

Мать ребёнка: Акинина Евфросинья Филипповна

Смерть
После 1920

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