Аксенов Евгений Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1939
Дата смертиМежду 2001 и 2002
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1939
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1961
Развод
1962 или 1984
Рождение ребёнка
1963
Дочь: Татьяна
Мать ребёнка: Степанова Таисия Ивановна
Рождение ребёнка
1970
Дочь: Зотова Людмила
Мать ребёнка: Степанова Таисия Ивановна
Смерть
Между 2001 и 2002