Аксенов Евгений Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аксенов Евгений Алексеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1939

Дата смерти

Между 2001 и 2002

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1937 г.р.

Дети

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1939

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1961

Жена: Степанова Таисия Ивановна

Развод
1962 или 1984

Жена: Степанова Таисия Ивановна

Рождение ребёнка
1963

Дочь: Татьяна

Мать ребёнка: Степанова Таисия Ивановна

Рождение ребёнка
1970

Дочь: Зотова Людмила

Мать ребёнка: Степанова Таисия Ивановна

Смерть
Между 2001 и 2002
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