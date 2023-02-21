Сынтульская Евдокия Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сынтульская Евдокия Иванова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

До 1920

Пол

Женский

Добавил:

ИН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Иван Евстигнеев

Мать: Елена Семенова

Рождение ребёнка
23.06.1880

Дочь: Мережина Агриппина Васильевна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Гусь-Железный, Касимовский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сынтульский Петр Васильевич

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
До 1920
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