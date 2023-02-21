Сынтульская Евдокия Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиДо 1920
ПолЖенский
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Иван Евстигнеев
Мать: Елена Семенова
Рождение ребёнка
23.06.1880
Дочь: Мережина Агриппина Васильевна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Гусь-Железный, Касимовский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сынтульский Петр Васильевич
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
До 1920