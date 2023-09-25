Анисимовна (Чинова) Нелли Семеновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.04.1939
Дата смерти08.10.1972
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.04.1939
Отец: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Закончила мед.училище в г. Ирбите. Медсестра. Работала фельдшером в сельской местности, затем в г.Ирбите, медсестра.
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
26.08.1963
Сын: Анисимов Владимир Леонидович
Отец ребёнка: Анисимов Леонид Поликарпович
Рождение ребёнка
03.02.1967
Дочь: Петрова (Анисимова) Ольга Леонидовна
Отец ребёнка: не указан
Смерть
08.10.1972