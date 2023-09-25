Анисимовна (Чинова) Нелли Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анисимовна (Чинова) Нелли Семеновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.04.1939

Дата смерти

08.10.1972

Пол

Женский

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.04.1939

Отец: не указан

Мать: Лавелина (Лавелина) Мария Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Анисимов Леонид Поликарпович

Работа или профессия
Неизвестно
Закончила мед.училище в г. Ирбите. Медсестра. Работала фельдшером в сельской местности, затем в г.Ирбите, медсестра.
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
26.08.1963

Сын: Анисимов Владимир Леонидович

Отец ребёнка: Анисимов Леонид Поликарпович

Рождение ребёнка
03.02.1967

Дочь: Петрова (Анисимова) Ольга Леонидовна

Отец ребёнка: не указан

Смерть
08.10.1972

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