Горбунова (Захарова) Рая Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.05.1950
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.05.1950
Рождение ребёнка
27.09.1966
Дочь: Галина Викторовна
Отец ребёнка: Старков Виктор
Рождение ребёнка
02.01.1971
Дочь: Светлана Викторовна
Отец ребёнка: Старков Виктор
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Горбунов Владислав
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ольга Владиславовна
Отец ребёнка: Горбунов Владислав