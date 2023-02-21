Горбунова (Захарова) Рая Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горбунова (Захарова) Рая Петровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.05.1950

Пол

Женский

Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.05.1950

Отец: Терентьев Петр Максимович

Мать: Терентьева Дарья Семеновна

Рождение ребёнка
27.09.1966

Дочь: Галина Викторовна

Отец ребёнка: Старков Виктор

Рождение ребёнка
02.01.1971

Дочь: Светлана Викторовна

Отец ребёнка: Старков Виктор

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Горбунов Владислав

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ольга Владиславовна

Отец ребёнка: Горбунов Владислав

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