Хральцова (Блинкова) Анастасия
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти18.07.1994
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Попов ? Зосимович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
28.08.1952
Рождение ребёнка
23.03.1956
Смерть
18.07.1994