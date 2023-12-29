Хральцова (Блинкова) Анастасия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хральцова (Блинкова) Анастасия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

18.07.1994

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

1926 г.р.

Дети

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Добавил:

МБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Попов ? Зосимович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Хральцов Павел Яковлевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хральцов Павел Яковлевич

Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
28.08.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Хральцов Павел Яковлевич

Рождение ребёнка
23.03.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Хральцов Павел Яковлевич

Смерть
18.07.1994

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