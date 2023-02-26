Талкин Василий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
До 1874
Сын: Талкин Михей
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
До 1876
Сын: Талкин Нестор
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
До 1886
Сын: Талкин Алексей
Мать ребёнка: ?
д.Бурлыгино Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно