Талкин Василий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Талкин Василий

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
До 1874

Сын: Талкин Михей

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
До 1876

Сын: Талкин Нестор

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
До 1886

Сын: Талкин Алексей

Мать ребёнка: ?

д.Бурлыгино Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно
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