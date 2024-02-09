Сафин Рустам — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сафин Рустам

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЗЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Сафин Рафис Сафинович

Мать: Первая Жена Рафиса

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