Каск Ганс Гансович
Место рожденияВильяндимаа, Эстония
Дата рождения25.08.1884 ст.
Дата смерти18.11.1912 ст.
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
25.08.1884 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Вильяндимаа, Эстония
Бракосочетание
07.01.1909 ст.
Жена: Каск Анна Ивановна
Опочка, Опочецкий муниципальный район, Псковская область
Поручители: священник Собора Никандр Покровский и мещ. оп. вдова Надежда Ивановна Глодовская и оп. купец Василий. Степ. Афонский, мещ. жена Клавдия Ив. Васильева.
Рождение ребёнка
29.12.1910
Мать ребёнка: Каск Анна Ивановна
Лямоны, Красногородский муниципальный район, Псковская область
Смерть
18.11.1912 ст.
Витебск