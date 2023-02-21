Каск Ганс Гансович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКаск Ганс Гансович

Каск Ганс Гансович

avatar

Место рождения

Вильяндимаа, Эстония

Дата рождения

25.08.1884 ст.

Дата смерти

18.11.1912 ст.

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1886 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.08.1884 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Вильяндимаа, Эстония
Бракосочетание
07.01.1909 ст.

Жена: Каск Анна Ивановна

Опочка, Опочецкий муниципальный район, Псковская область
Поручители: священник Собора Никандр Покровский и мещ. оп. вдова Надежда Ивановна Глодовская и оп. купец Василий. Степ. Афонский, мещ. жена Клавдия Ив. Васильева.
Рождение ребёнка
29.12.1910

Сын: Каск Евгений Гансович

Мать ребёнка: Каск Анна Ивановна

Лямоны, Красногородский муниципальный район, Псковская область
Смерть
18.11.1912 ст.
Витебск
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close