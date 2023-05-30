Видникевич Лидия Саввична
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.10.?
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.10.?
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Видникевич Яна Николаевна
Отец ребёнка: Видникевич Николай Алексеевич
в 2022 году вышла замуж,фамилию мужа не знаю, детей вроде пока нет конец мая 2023
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гриневич (Видникевич) Ольга Николаевна
Отец ребёнка: Видникевич Николай Алексеевич
Бракосочетание
Неизвестно