Видникевич Лидия Саввична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВидникевич Лидия Саввична

Видникевич Лидия Саввична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.10.?

Пол

Женский

Добавил:

ОБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.10.?

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Видникевич Яна Николаевна

Отец ребёнка: Видникевич Николай Алексеевич

в 2022 году вышла замуж,фамилию мужа не знаю, детей вроде пока нет конец мая 2023
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гриневич (Видникевич) Ольга Николаевна

Отец ребёнка: Видникевич Николай Алексеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Видникевич Николай Алексеевич

Мы используем куки для улучшения работы сайта.