Червякова Анна Васильева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1801
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1801
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1825
Отец ребёнка: Червяков Филип Васильев
Рождение ребёнка
1827
Отец ребёнка: Червяков Филип Васильев
Рождение ребёнка
Вычислено 1828
Отец ребёнка: Червяков Филип Васильев
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно