Червякова Анна Васильева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Червякова Анна Васильева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1801

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1801 г.р.

Дети

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1801

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1825

Сын: Червяков Емельян Филипов

Отец ребёнка: Червяков Филип Васильев

Рождение ребёнка
1827

Сын: Червяков Филип Филипов

Отец ребёнка: Червяков Филип Васильев

Рождение ребёнка
Вычислено 1828

Сын: Червяков Леонтий Филипов

Отец ребёнка: Червяков Филип Васильев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Червяков Филип Васильев

Смерть
Неизвестно
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