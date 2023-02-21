Калужинова Агафья Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
16.08.1874 ст.
Дочь: Калужинова Фекла
Отец ребёнка: Калужинов Андрей Григорьевич
Рождение ребёнка
09.04.1877 ст.
Сын: Калужинов Василий
Отец ребёнка: Калужинов Андрей Григорьевич
Рождение ребёнка
20.04.1878 ст.
Дочь: Калужинова Александра
Отец ребёнка: Калужинов Андрей Григорьевич
Рождение ребёнка
27.09.1879 ст.
Сын: Калужинов Григорий Андреевич
Отец ребёнка: Калужинов Андрей Григорьевич
Благодатное, Кореневский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно