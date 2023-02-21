Калужинова Агафья Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Калужинова Агафья Сергеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.08.1874 ст.

Дочь: Калужинова Фекла

Отец ребёнка: Калужинов Андрей Григорьевич

Рождение ребёнка
09.04.1877 ст.

Сын: Калужинов Василий

Отец ребёнка: Калужинов Андрей Григорьевич

Рождение ребёнка
20.04.1878 ст.

Дочь: Калужинова Александра

Отец ребёнка: Калужинов Андрей Григорьевич

Рождение ребёнка
27.09.1879 ст.

Сын: Калужинов Григорий Андреевич

Отец ребёнка: Калужинов Андрей Григорьевич

Благодатное, Кореневский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Калужинов Андрей Григорьевич

Смерть
Неизвестно
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