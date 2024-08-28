Бухнер (Мартель) Люция
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.05.1912
Дата смерти20.02.1975
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.05.1912
Отец: Мартель Иоганнес
Мать: (Бухнер) Катарина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бухнер Эдуард Иоганнесович
Отец ребёнка: Бухнер Иоганнес
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Бухнер Иоганнес
Рождение ребёнка
1936
Дочь: (Бухнер) Вера Эльвира
Отец ребёнка: Бухнер Иоганнес
Рождение ребёнка
1938
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Бухнер Иоганнес
Смерть
20.02.1975