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Бухнер (Мартель) Люция

Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.05.1912

Дата смерти

20.02.1975

Пол

Женский

Отец

1867 г.р.

Мать

1857 г.р.

Муж

1911 г.р.

Дети

1936 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЛБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.05.1912

Отец: Мартель Иоганнес

Мать: (Бухнер) Катарина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бухнер Эдуард Иоганнесович

Отец ребёнка: Бухнер Иоганнес

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бухнер Иоганнес

Рождение ребёнка
1936

Дочь: (Бухнер) Вера Эльвира

Отец ребёнка: Бухнер Иоганнес

Рождение ребёнка
1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бухнер Иоганнес

Смерть
20.02.1975

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