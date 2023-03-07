Корнатовская Лидия Иосифовна
Место рождения
Дата рождения09.11.1901
Дата смерти08.12.1990
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.11.1901
ЛГИА, ф.605, оп.16, д.21, лл.64об-65
Крещение
13.12.1901
Бракосочетание
09.03.1927
Свидетельство о браке Платонов И.А и Корнатовская Л.И. Старо-Оскольский уездный ЗАГС №44 9.03.1927
Рождение ребёнка
27.02.1930
Сын: Платонов Геннадий Иванович
Отец ребёнка: Платонов Иван Александрович
Свидетельство о рождении Платонов Г.И. Старо-Оскольский уездный ЗАГС №38
Смерть
08.12.1990
г. Электросталь, Московская Область, СССР
Причина смерти: общий артеросклероз