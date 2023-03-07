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Корнатовская Лидия Иосифовна

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Место рождения

Рагува, Panevėžio rajono savivaldybė, Panevėžio apskritis

Дата рождения

09.11.1901

Дата смерти

08.12.1990

Пол

Женский

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.11.1901

Отец: Корнатовский Иосиф Степанович

Мать: Корнатовская Татьяна Максимовна

Рагува, Panevėžio rajono savivaldybė, Panevėžio apskritis
ЛГИА, ф.605, оп.16, д.21, лл.64об-65
Крещение
13.12.1901
Рагува, Panevėžio rajono savivaldybė, Panevėžio apskritis
Бракосочетание
09.03.1927

Муж: Платонов Иван Александрович

Старый Оскол, Старооскольский, Белгородская область
Свидетельство о браке Платонов И.А и Корнатовская Л.И. Старо-Оскольский уездный ЗАГС №44 9.03.1927
Рождение ребёнка
27.02.1930

Сын: Платонов Геннадий Иванович

Отец ребёнка: Платонов Иван Александрович

Старый Оскол, Старооскольский, Белгородская область
Свидетельство о рождении Платонов Г.И. Старо-Оскольский уездный ЗАГС №38
Смерть
08.12.1990
г. Электросталь, Московская Область, СССР
Причина смерти: общий артеросклероз
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