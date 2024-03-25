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Башмаков Ринат Фаритович
Башмаков Ринат Фаритович
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Башмаков Фарит Гаянович
1952 г.р.
Мать
Айша
Дети
Не указаны
Добавил:
РБ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец:
Башмаков Фарит Гаянович
Мать:
Айша
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