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Матросов Матвей Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1897

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

Около 1898 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897

Отец: Матросов Алексей Евсигнеев

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Солотенкова Екатерина Спиридонова

Жених: д. Мелекшино билетного солдата Алексея Евсигнеева Матросова сын Матвей, православный, 20 лет 1 браком. Невеста: с.Лучинск Спиридона Федосова Солотенкова дочь Екатерина, православная 1 браком ... Показать все
Смерть
Неизвестно

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