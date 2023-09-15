Матросов Матвей Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1897
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897
Отец: Матросов Алексей Евсигнеев
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жених: д. Мелекшино билетного солдата Алексея Евсигнеева Матросова сын Матвей, православный, 20 лет 1 браком. Невеста: с.Лучинск Спиридона Федосова Солотенкова дочь Екатерина, православная 1 браком ... Показать все
Смерть
Неизвестно