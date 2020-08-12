Осипова (Кожевникова) Лидия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Осипова (Кожевникова) Лидия Ивановна

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Место рождения

Гнилуша, Черкизовская волость, Московский уезд

Дата рождения

03.04.1939

Дата смерти

12.08.2020

Пол

Женский

Добавил:

НО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.04.1939

Отец: Кожевников Иван Прокофьевич

Мать: Короткова Евдокия Егоровна

Гнилуша, Черкизовская волость, Московский уезд
Место жительства
С 1939 по 1965
Долгопрудный, Долгопрудный, Московская область
проживала по адресу: Институтский переулок, д. 8а
Образование
Между 1957 и 1965
Долгопрудный, Долгопрудный, Московская область
обучалась в Московском физико-техническом институте
Бракосочетание
01.05.1965

Муж: Осипов Владимир Ильич

Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1971 по 2020
Москва, город федерального значения Москва
проживала по адресу: Рублевское шоссе, д. 127
Работа или профессия
Между 1991 и 2000
Москва, город федерального значения Москва
Работала в Центральной клинической больнице
Смерть
12.08.2020
Москва, город федерального значения Москва
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