Осипова (Кожевникова) Лидия Ивановна
Место рождения
Дата рождения03.04.1939
Дата смерти12.08.2020
ПолЖенский
Отец
Муж
ДетиНе указаны
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.04.1939
Место жительства
С 1939 по 1965
проживала по адресу: Институтский переулок, д. 8а
Образование
Между 1957 и 1965
обучалась в Московском физико-техническом институте
Бракосочетание
01.05.1965
Место жительства
С 1971 по 2020
проживала по адресу: Рублевское шоссе, д. 127
Работа или профессия
Между 1991 и 2000
Работала в Центральной клинической больнице
Смерть
12.08.2020