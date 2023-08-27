Лялин Владимир Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Лялин Иван
Мать: Косых Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лялин Владимир Владимирович
Мать ребёнка: Лялина Ольга
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лялина Елена Владимировна
Мать ребёнка: Лялина Ольга
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Лялина Ольга
Смерть
Неизвестно