Лялин Владимир Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛялин Владимир Иванович

Лялин Владимир Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Лялин Иван

Мать: Косых Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лялин Владимир Владимирович

Мать ребёнка: Лялина Ольга

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лялина Елена Владимировна

Мать ребёнка: Лялина Ольга

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лялина Ольга

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close