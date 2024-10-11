Крохина (Кандаурова) Мария Михайловна Около 1860 — найти родственников по фамилии на Familio
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Крохина (Кандаурова) Мария Михайловна

Место рождения

Московская губ., г. Сергиев Посад

Дата рождения

Около 1860

Дата смерти

01.11.1912

Пол

Женский

Добавил:

ОБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1860

Отец: Кандауров Михаил Дмитриевич

Мать: Кандаурова Анна Ивановна

Московская губ., г. Сергиев Посад
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Крохина) Варвара Ивановна

Отец ребёнка: Крохин Иван Степанович

Московская губ., г. Сергиев Посад
Работа или профессия
Неизвестно
Мещанка
Место жительства
Неизвестно
Московская губ., г. Сергиев Посад
Бракосочетание
10.11.1878

Муж: Крохин Иван Степанович

Сергиев Посад, Сергиево-Посадский муниципальный район, Московская область
Свидетели: | - мещанин Федор Дмитриевич Дрищев | - мещанин Василий Федорович Хрустачев | - мещанин Федор ? Гагинский | - мещанин Иван Иванович Гагинский
Рождение ребёнка
15.09.1879

Дочь: (Крохина) Любовь Ивановна

Отец ребёнка: Крохин Иван Степанович

Московская губ., г. Сергиев Посад
Рождение ребёнка
13.06.1881

Сын: Крохин Сергей Иванович

Отец ребёнка: Крохин Иван Степанович

Московская губ., г. Сергиев Посад
Рождение ребёнка
05.12.1882

Сын: Крохин Николай Иванович

Отец ребёнка: Крохин Иван Степанович

Московская губ., г. Сергиев Посад
Рождение ребёнка
03.10.1886

Сын: Крохин Алексей Иванович

Отец ребёнка: Крохин Иван Степанович

Московская губ., г. Сергиев Посад
Ильинская церковь г. Сергиев Посад
Рождение ребёнка
14.02.1889

Дочь: (Крохина) Евдокия Ивановна

Отец ребёнка: Крохин Иван Степанович

Московская губ., г. Сергиев Посад
Ильинская церковь г. Сергиев Посад
Рождение ребёнка
01.11.1896

Сын: Крохин Михаил Иванович

Отец ребёнка: Крохин Иван Степанович

Сергиев Посад, Сергиево-Посадский муниципальный район, Московская область
Ильинская церковь г. Сергиев Посад
Смерть
01.11.1912
Московская губ., г. Сергиев Посад
Причина смерти: От рака желудка | Ильинская церковь г. Сергиев Посад

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