Крохина (Кандаурова) Мария Михайловна
Место рожденияМосковская губ., г. Сергиев Посад
Дата рожденияОколо 1860
Дата смерти01.11.1912
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1860
Московская губ., г. Сергиев Посад
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Крохина) Варвара Ивановна
Отец ребёнка: Крохин Иван Степанович
Московская губ., г. Сергиев Посад
Работа или профессия
Неизвестно
Мещанка
Место жительства
Неизвестно
Московская губ., г. Сергиев Посад
Бракосочетание
10.11.1878
Свидетели: | - мещанин Федор Дмитриевич Дрищев | - мещанин Василий Федорович Хрустачев | - мещанин Федор ? Гагинский | - мещанин Иван Иванович Гагинский
Рождение ребёнка
15.09.1879
Дочь: (Крохина) Любовь Ивановна
Отец ребёнка: Крохин Иван Степанович
Московская губ., г. Сергиев Посад
Рождение ребёнка
13.06.1881
Отец ребёнка: Крохин Иван Степанович
Московская губ., г. Сергиев Посад
Рождение ребёнка
05.12.1882
Отец ребёнка: Крохин Иван Степанович
Московская губ., г. Сергиев Посад
Рождение ребёнка
03.10.1886
Отец ребёнка: Крохин Иван Степанович
Московская губ., г. Сергиев Посад
Ильинская церковь г. Сергиев Посад
Рождение ребёнка
14.02.1889
Дочь: (Крохина) Евдокия Ивановна
Отец ребёнка: Крохин Иван Степанович
Московская губ., г. Сергиев Посад
Ильинская церковь г. Сергиев Посад
Рождение ребёнка
01.11.1896
Отец ребёнка: Крохин Иван Степанович
Ильинская церковь г. Сергиев Посад
Смерть
01.11.1912
Московская губ., г. Сергиев Посад
Причина смерти: От рака желудка | Ильинская церковь г. Сергиев Посад