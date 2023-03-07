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Коновалов Пётр Осипович

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Место рождения

Чувашское Афонькино, Черемшанский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

24.06.1888

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.06.1888

Отец: Коновалов Осип Васильевич

Мать: Коновалова Анна Никитична

Чувашское Афонькино, Черемшанский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
16.10.1912 ст.

Сын: Коновалов Константин Петрович

Мать ребёнка: Коновалова Александра Петровна

Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1925

Сын: Коновалов Виктор Петрович

Мать ребёнка: Коновалова Александра Петровна

Самара, Самара, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Коновалова Александра Петровна

Смерть
Неизвестно
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