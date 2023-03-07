Коновалов Пётр Осипович
Место рождения
Дата рождения24.06.1888
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.06.1888
Рождение ребёнка
16.10.1912 ст.
Сын: Коновалов Константин Петрович
Мать ребёнка: Коновалова Александра Петровна
Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1925
Сын: Коновалов Виктор Петрович
Мать ребёнка: Коновалова Александра Петровна
Самара, Самара, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно